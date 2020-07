Farmers Defence Force verliest kort geding: Gronings verbod op tractor bij demonstratie blijft

De veiligheidsregio besloot deze week dat boeren in Groningen geen demonstraties meer mogen houden waarbij landbouwvoertuigen, zoals tractoren, worden ingezet op openbare wegen. Dit verbod is tot maandag 13 juli 7.00 uur van kracht. De demonstraties hebben meerdere keren geleid tot opstoppingen en gevaarlijke situaties, aldus de veiligheidsregio. „Men houdt zich niet aan de verkeersregels en volgt aanwijzingen van de politie niet op”, zei de advocaat van de veiligheidsregio donderdag.

De voorzieningenrechter concludeert dat de veiligheidsregio bevoegd is om het verbod op te leggen. Dit mede gezien de Wet openbare manifestaties en de huidige coronacrisis. Het verbod zou in het belang zijn van de gezondheid, het verkeer en het voorkomen van wanordelijkheden, wat volgens de rechter wordt onderbouwd in bestuurlijke rapportages.

Van een disproportioneel besluit door de veiligheidsregio is geen sprake, aldus de rechter. Die benadrukte dat het niet gaat om een absoluut verbod om te demonstreren, maar om de manier waarop dit gebeurt.

De boeren reageerden teleurgesteld. „Een zwarte dag voor democratie”, aldus een van de FDF-leden. De boeren vinden het verbod een aantasting van het grondrecht op demonstreren. De tractor is volgens hen het symbool van de demonstraties. „Zonder trekkers worden de boeren niet gehoord of gezien”, zei de advocaat van FDF. Volgens hem moet er voorzichtig worden omgegaan met de conclusies van de bestuurlijke rapportages.

Mark van den Oever van FDF had gehoopt ’weer de weg op te kunnen’. „We gaan nu naar het Europese Hof van de Rechten van de Mens.” Van den Oever zag een lichtpuntje, al vindt hij het een ’slechte dag voor de democratie’ .

Boerenboegbeeld Sieta van Keimpema is teleurgesteld. „Je wilt gezien worden. Als boer zit je vaak achteraf... Met de trekker ben je zichtbaar.” De nadruk in de zaak op coronaveiligheid valt niet goed bij de boeren. „Je zit nergens zo veilig op afstand als juist in een trekker..”

FDF liet voor de zitting weten in beroep te gaan als de rechtbank hen geen gelijk zouden geven. Hun jurist kwam daar op terug, want dit is bij een voorlopige voorziening niet mogelijk. Hij overweegt nog om naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te stappen. „Maar daarvoor is het wellicht te kort dag.”