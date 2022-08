Kudde koeien weg van vluchtstrook A28

Premium Columns

Miljoenen vakantiegangers kiezen ervoor juist dan de weg op te gaan, als iedereen dat doet

Het is ieder jaar een ongekend fenomeen. Miljoenen reislustige automobilisten kiezen ervoor juist dan de weg op te gaan, als iedereen dat doet. Is het een sadomachochistische inslag die zich dan van mensen meester maakt? Of de stress van afzien die nodig is voordat mensen kunnen genieten van hun vak...