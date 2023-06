Opmerkelijke vondst in dierentuin Costa Rica: eenzame krokodil blijkt zwanger

Het gaat om een vrouwelijke krokol van 18 jaar oud van dierentuin Parque Reptilania bij de plaats Platanillo. Het dier ging al 16 jaar door het leven zonder soortgenoten. De verzorgers stonden dan ook versteld toen ze in januari 2018 een ei legde met een volledig gevormde foetus – het jong bleek weliswaar doodgeboren. De foetus bleek voor 99,9 procent identiek aan de moeder, waardoor het vaststaat dat er geen vader in het spel is. Het duurt doorgaans rond de 80 dagen voordat het ei van een krokodil uitkomt.

Het fenomeen van ’maagdelijke geboortes’ – wetenschappelijke term: parthenogenese – komt wel vaker voor bij vogels, vissen, en andere reptielen, maar was nog nooit vastgesteld bij krokodillen. Volgens wetenschappers gaat het mogelijk om een genetische trek die geërfd is van een gemeenschappelijke voorouder, waardoor diersoorten zich bij dalende cijfers konden redden van uitroeiing.

Unicum

„We zien het bij haaien, vogels, slangen en hagedissen, en het is opvallend wijdverspreid”, zegt dokter Warren Booth van het Amerikaanse Virginia Tech tegenover de Britse omroep. Hij bestudeert het bevruchtings-fenomeen al een decennium. „Dat we het nog niet eerder vaststelden bij krokodillen, is mogelijk simpelweg een gevolg van het feit dat we er niet op letten. Bij slangen merkten we een opvallende toename van het aantal gerapporteerde parthenogenese-gevallen, maar de gemiddelde reptielenliefhebber houdt geen krokodil bij.”