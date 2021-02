LIVE Landt ’Nederlandse’ Perseverance veilig op Mars?

Dat Perseverance de rode planeet heeft bereikt, is onder meer te danken aan een Nederlander. Gerhard Kruizinga werkt al jaren voor NASA en is lid van het navigatieteam dat verantwoordelijk was voor deze vlucht.

De marslander moet aan de westelijke rand van de Jezero-krater landen, waar drieënhalf miljard jaar geleden een meer was, waarop een rivier uitmondde. Een goede plek voor fossielen, hoopt de NASA.

’Seven minutes of terror’

Vanavond zou het allemaal neerkomen op de zeven belangrijkste minuten van de hele missie. In die zeven minuten moet de onbemande Perseverance rover landen in de Jezero krater op Mars. En de wetenschappers achter de knoppen bij NASA zullen tijdens die landing machteloos staan. Want het duurt minstens elf minuten eer de beelden de 56 miljoen kilometer tussen Mars en Aarde hebben afgelegd.

De landing heeft dan ook niet voor niks de bijnaam seven minutes of terror (zeven minuten van doodsangst) gekregen.

Lees meer over waarom de landing zo spannend is in onderstaand artikel. Volg de landing LIVE in de video daaronder. Ziet u geen video? Klik hier.