Agenten rijden mogelijk dronken spookrijder van de weg

BOCHOLTZ - Een 37-jarige man uit het Limburgse Heerlen is woensdagavond na een achtervolging door de politie van de weg gereden ter hoogte van de kruising van de N281 en de A76, tussen Bocholtz en Kerkrade. De man was mogelijk onder invloed van alcohol en reed volgens de politie tijdens een deel van de achtervolging tegen het verkeer in.