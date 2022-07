Glasscherven met scherpe punt naar boven ingegraven op voetbalveldje in Landgraaf

Premium Financieel

Column: meester en juf zijn onbetaalbaar, elke hyena, leeuw of antilope stijgt boven zichzelf uit

’In the circle”, klinkt het uit 24 kinderkelen. „The circle of life”, zingen de juf en twee meesters mee. „Circle of.....(stilte)....LIFE.” Gejoel, gefluit, applaus. Op het podium van de basisschool staat groep 8b, de laatste dag komt razendsnel dichterbij en dit is de musical waar al die maanden zó...