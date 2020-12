Afzonderlijke winkeldagen voor mannen en vrouwen in Panama

Het aantal coronabesmettingen in het Midden-Amerikaanse land is fors toegenomen. Daarom heeft de regering meer drastische maatregelen genomen. De winkelregel was al eerder lokaal van kracht, maar geldt nu in het hele land. Tijdens de kerstdagen en van Nieuwjaarsdag tot en met 4 januari gaat het land volledig in lockdown. De winkels zijn dan gesloten en mensen mogen bijvoorbeeld ook niet naar het strand.

De Panamese autoriteiten meldden donderdag nog 3348 nieuwe aangetoonde besmettingen en 42 sterfgevallen die aan corona zijn gerelateerd. Dat waren records voor het land, dat iets meer dan 4 miljoen inwoners telt.