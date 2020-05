Surinaamse verkiezingen ontvouwen zich in soap: ’Dit is ontoelaatbaar’

Autoriteiten doen in de Anthony Nesty Sporthal de laatste check-up van de processen-verbaal van de 274 stembureaus. Ⓒ ANP

De soap in Suriname rondom de verkiezingsuitslag lijkt uit te monden in een grote puinhoop. Tijdens een met spoed belegde persconferentie heeft de Surinaamse oppositie het vertrouwen opgezegd in de voorzitter van het hoofdstembureau. De kleinzoon van huidig president Desi Bouterse zou betrokken zijn bij fraude.