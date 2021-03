Levenslang voor huurmoordenaar die ook in Amsterdam toesloeg

De man met Hongaarse en Servische nationaliteit werd twee jaar geleden aangehouden in de Tsjechische hoofdstad Praag. Hij was op de nationale opsporingslijst gezet en er was een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

Onder meer met assistentie van de Europese organisatie Eurojust in Den Haag is in overleg tussen de betrokken landen besloten de verdachte uit te leveren aan Hongarije voor berechting daar. De dader had tot begin 2017 een gevangenisstraf uitgezeten voor een moord in Servië in 2004. Hij wordt ook verdacht van een moord begin 2019 in de Servische hoofdstad Belgrado.