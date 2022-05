Asielzoeker (21) verdrinkt in Hoogeveen: ’Heel heftig als je iemand ziet wegzakken’

Binnenland

Wegens autobrand ontruimde woningen Waddinxveen vrijgegeven

Bewoners in Waddinxveen die wegens een autobrand hun woning moesten verlaten, kunnen weer terugkeren in hun huis. De brandweer meldde maandagochtend dat de auto in een zogeheten dompelbak is geladen en meegenomen. Na een meting op koolmonoxide konden de bewoners terug in de woningen.