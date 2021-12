Vuurwerk tegen woningraam gegooid: kind naar het ziekenhuis

Na de behandeling kon het kind weer naar huis, meldt de politie.

Het incident gebeurde rond 19.30 uur aan de Potgieterlaan in de Brabantse plaats. Agenten doen verder buurtonderzoek en ook medewerkers van forensische opsporing zijn aan de slag, samen met een explosievenkenner van de politie. Over de aanleiding is nog niets duidelijk, aldus de politie. Die geeft „in verband met de privacy” geen verdere informatie over de bewoners.

Donderdagavond raakten ook al twee woningen beschadigd nadat zwaar vuurwerk naar binnen was gegooid. Dat gebeurde bijna gelijktijdig in Geldrop en in Den Bosch. Ook ging een auto in vlammen op bij een berucht kruispunt in het dorp Veen. Volgens de politie staan de incidenten los van elkaar.