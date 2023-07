’Schutter Auckland dreigde eerder zijn vriendin en haar familie uit te schakelen’

Auckland - De 24-jarige schutter die in Nieuw-Zeeland twee mensen doodde en minstens tien verwondde, heeft eerder gedreigd zijn vriendin en haar familie ’uit te schakelen’. Dat meldt The New Zealand Herald op basis van gerechtelijke documenten.

De 24-jarige Matu Tangi Matua Reid had op het moment van de fatale schietpartij in Auckland huisarrest na een veroordeling voor huiselijk geweld. Ⓒ AFP