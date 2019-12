Ambassade VS in Bagdad aangevallen

Duizenden demonstranten en militieleden hebben zich verzameld voor de poort vam de Amerikaanse ambassade in de zwaar beveiligde Groene Zone in Bagdad. De demonstranten protesteren tegen de recente bombardementen op sjiitische militieleden. Ⓒ REUTERS

BAGDAD - De Amerikaanse ambassade in de zwaar beveiligde Groene Zone in Bagdad is grotendeels verlaten nadat het complex werd omsingeld door duizenden woedende demonstraten, aldus Iraakse regeringsfunctionarissen.