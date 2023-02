Dode en gewonden bij schietpartij in winkelcentrum Texas

Een woordvoerder van het plaatselijke politiekorps liet in een persconferentie vlak na de schietpartij weten dat er een verdachte was gearresteerd, maar dat er nog een tweede vermoedelijke dader voortvluchtig kon zijn. Later meldde de politie dat er inderdaad een tweede verdachte is aangehouden. Over het motief van de daders is nog niets bekend.

Van de gewonden, alle drie mannen, zijn er twee in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis. De toestand van de derde gewonde was woensdagavond nog onduidelijk.