Oudste koppel ter wereld tikt samen 215 jaar aan

Het koppel werd onlangs pas erkend door Guiness en verstoot daarmee Charlotte Henderson en John Henderson van de troon. Zij zijn ’nog maar’ 212 jaar oud en zijn 80 jaar getrouwd.

Tegen alle verwachtingen in zijn Julio en Waldramina inmiddels 79 jaar getrouwd. De twee moesten in 1941 namelijk in het geheim trouwen omdat hun ouders niet achter het huwelijk stonden. Ondanks de controverse bleek het wel een vruchtbaar huwelijk. Het koppel kreeg vier kinderen, 11 kleinkinderen en 21 achterkleinkinderen. Ook hebben ze 1 achterachterkleinkind.

Niet samen door pandemie

De twee hadden een gelukkig leven als leerkracht en zijn nu al geruime tijd gepensioneerd. Beide verkeren in goede gezondheid, vertelt hun dochter. „Maar ze zijn eraan gewend dat de hele familie geregeld samenkomt. Dat dat nu niet kan door de pandemie maak hen wat depressief.”