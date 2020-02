Harvard-prof: ’40 tot 70 procent wereldbevolking krijgt corona’

Reizigers op Schiphol met een mondkapje. Ⓒ ANP

Cambridge - Een pandemie van COVID-19 is nauwelijks nog te voorkomen. Veertig tot zeventig procent van de wereldbevolking zal het nieuwe coronavirus krijgen, maar heel ernstig is dat ook weer niet: de meeste mensen merken weinig, of zelfs helemaal niets.