Familie is al afgereisd naar België Gevonden romp in Deurne mogelijk van 52-jarige vrouw uit Barcelona

Door Jarit Taelman, Sam Reyntjens Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP

DEURNE - De romp die vorige week vrijdag gevonden is in de kelder van een appartementsgebouw in het Vlaamse Deurne is mogelijk die van een 52-jarige vrouw uit Barcelona met Aziatische roots. Dat meldt de Spaanse krant Barna Diario donderdag. Het Belgisch parket onthoudt zich voorlopig van commentaar.