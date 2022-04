Kick-off met Valentijn Driessen

In weer een nieuwe podcast Kick-off bespreken chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verweij en Pim Sedee het laatste voetbalnieuws.Allereerst komt PSV-trainer Roger Schmidt uitgebreid aan bod. Hij wisselde Mohamed Ihattaren kort voor tijd in de kwartfinale van het bekertoernooi. Ajax won de wedstrijd tegen PSV in de Johan Cruijff Arena met 2-1.Ihattaren speelde goed, en had in de slotfase wellicht nog iets kunnen forceren. Verweij: „Schmidt haalt constant zijn beste spelers eraf. Dat zijn gekke wisseltrucs.” Driessen: „Hij haalde met de wissel van Ihattaren weer een wapen weg bij de ploeg. Dat lijkt me toch onverstandig.”Driessen is kritisch op Schmidt, maar lovend over Ten Hag. „Die maakt de laatste tijd juist goede keuzes. Ook met ’joker’ Daley Blind, die telkens op een andere plek het verschil maakt.”Het is nog steeds de verwachting dat aanvaller Quincy Promes vertrekt bij Ajax. Verweij: „Er wordt gesproken over een huurperiode, met erna verplichte koop.”Toch blijft er onzekerheid over de transfer, en dat heeft te maken met het feit dat Promes verdacht wordt van een steekpartij. Volgens Verweij is de rol van Promes bij Ajax uitgespeeld.Dan komt er een bijzondere ontmoeting in de Eredivisie aan: Feyenoord - Willem II. Dus trainer Dick Advocaat tegen zijn oude assistent Zeljko Petrovic, die nu in Tilburg aan het roer staat.Driessen: „Toen die twee afscheid van elkaar namen, barstten ze in tranen uit. Het zijn natuurlijk emotionele types.” En waarom wordt Petrovic ook alweer ’Jan-Pipo de Clown’ genoemd?Verder in Kick-off: de plannen van Wesley Sneijder met FC Den Bosch, de worsteling van Hakim Ziyech bij Chelsea en de situatie van Martin Jol bij ADO Den Haag.

