Maatregelen tegen terugkerende bloedhitte volgens KNMI ’verstandig’, maar welke?

De thermometers in Rome zullen deze week mogelijk de 45 graden aantikken.

Amsterdam - De hitte in Zuid-Europa bereikt dinsdag en woensdag een hoogtepunt. In Italië steeg het kwik al tot boven de veertig graden en op Sicilië werd zelfs 48 graden gemeten. Het verband met klimaatverandering is niet te ontkennen, stelt het KNMI.