Archeologen ontdekken 6000 jaar oude graven in Angeren: ’Heel zeldzaam in Nederland’

De graven stammen uit de tijd van de eerste boerensamenlevingen in die omgeving. Volgens Rijkswaterstaat lagen de botten in een zogeheten hurkzitgraf. „Hierbij is een persoon in een soort foetushouding in het graf gelegd, zegt archeoloog René Isarin. Het gaat vermoedelijk om delen van een schedel, een bovenarm en een onderarm.

Een vondst uit die periode is zeldzaam in Nederland. „Skeletten blijven namelijk slecht bewaard in zure of ontkalkte bodem. Alleen wanneer bot onder het grondwaterniveau ligt, is er een kans om iets aan te treffen”, aldus Isarin. Met de vondst hopen archeologen meer te leren over het leven van vroeger en de overgang van jagers en verzamelaars naar het boerenbestaan.

Rijkswaterstaat laat als voorbereiding op het doortrekken van de snelweg A15 van knooppunt Ressen naar de A12 archeologisch onderzoek doen op het toekomstige tracé. Het is al de derde keer dat archeologen op het traject van de A15 op een bijzondere vondst stuiten. Eerder al vonden archeologen 7000 jaar oude voorwerpen in Angeren. Ook is in het nabijgelegen Bemmel een intact grafveld uit de Romeinse Tijd ontdekt. De twee graven worden in hun geheel uit de grond gehaald voor verder onderzoek.

