Dood gevonden Karin (55) uit Fries dorpje vermoedelijk slachtoffer misdrijf

De politie vermoedt een misdrijf rondom de vondst van het lichaam van Karin Grijpstra. Ⓒ Politie

CORNJUM - De politie in Friesland denkt dat een 55-jarige vrouw uit Cornjum door een misdrijf om het leven is gekomen. Zondag werd het lichaam van Karin Grijpstra gevonden in het water bij De Wier in het dorp.