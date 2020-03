Coronavirus: Italiaans dodental naar 34, bijna verdubbeling besmettingen Duitsland

Italië is het zwaarst getroffen land in Europa. De besmettingen en sterfgevallen zijn vooral in de regio’s Lombardije en Veneto in het noorden van het land.

Veel besmette mensen in andere landen liepen het virus op tijdens een verblijf in Italië, al is de vrouw die in een Gorinchems ziekenhuis lag en nu in het Erasmus MC in afzondering ligt, nooit in risicogebied geweest.

Opvallende stijging Duitsland

In Duitsland is het aantal mensen dat besmet is met het nieuwe coronavirus zondag gestegen tot 129. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van zaterdag toen het aantal op 66 stond, meldt het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken.

In negen van de zestien Duitse deelstaten is het virus nu vastgesteld. In de deelstaat Noordrijn-Westfalen, die grenst aan Nederland kwamen er tientallen besmettingsgevallen bij. Deze mensen hebben het virus waarschijnlijk opgelopen tijdens carnaval na contact met een besmet koppel in de plaats Gangelt.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer is voor het eind van dit jaar een vaccin beschikbaar tegen het virus. Hij wil nog niet speculeren over het afsluiten van bepaalde gebieden: „Dat zien wij als het laatste middel”, aldus de minister.