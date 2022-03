25 schademeldingen na explosie bij sloop sluiswand in Terneuzen

Het oude sluizencomplex in Terneuzen wordt gesloopt en maakt plaats voor de Nieuwe Sluis die moet gaan zorgen voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en verder. Het is de bedoeling dat het eerste schip in 2023 door de Nieuwe Sluis vaart.

De westelijke wand van de oude Middensluis is woensdag met explosieven opgeblazen, maar dat leverde veel meer hinder op voor de omgeving dan verwacht. „Veel omwonenden zijn geschrokken van de explosie die in een grote straal om de Middensluis duidelijk merkbaar was”, aldus de projectgroep Nieuwe Sluis. „We betreuren deze situatie. We bieden onze excuses aan voor de overlast. We zijn het ploffen uitgebreid aan het evalueren.”