Zal Jos B. eindelijk praten?

Jos B. tijdens de eerste pro formazitting in 2018 Ⓒ Petra Urban

MAASTRICHT - Hij wil pas praten „als de tijd rijp is”. En dat moment is pas aangebroken „als alles volledig begrepen wordt. Door mij.” Dat zei Jos B. in december 2018 letterlijk tegen de rechtbank in Maastricht waar hij terechtstaat voor het ontvoeren, seksueel misbruiken en doden van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998.