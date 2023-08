Amerikaanse vrouw (19) veroordeeld tot levenslang om opzettelijk doodrijden vriendje

Shirilla ramde op 31 juli vorig jaar haar auto met 160 kilometer per uur vol tegen de gevel van een gebouw. Dominic en Davion waren op slag dood, maar de vriendin van eerstgenoemde overleefde het ongeluk. Reden achter het ongeval is vermoedelijk de relatieproblemen van Shirilla, die het eigenlijk uit wilde maken met haar vriendje. De rechtbank noemde het eerder een uit de hand gelopen wanhoopsdaad van de vrouw, die de „dood op wielen” werd genoemd door de rechter.

De 19-jarige werd na het ongeluk verdacht van dubbele moord, zware mishandeling en drugsbezit – ze had namelijk te veel THC in haar bloed. In Ohio levert je dat linea recta levenslang op. Pas na 15 jaar cel krijg je dan de kans op vervroegde vrijlating. Die straf is haar nu ook daadwerkelijk opgelegd.

Tekst gaat verder onder de foto.

Dominic en Mackenzie toen het beter ging tussen de twee. Ⓒ Eigen foto

Gemengde gevoelens bij familie Dominic

Frank Russo, de vader van Dominic, vond die straf in principe te zwaar. In een interview met NBC News noemde hij het eerder „vreselijk voor iedereen.” „Ja, ik ben m’n zoon verloren, maar ik wil niet dat haar leven ook volledig verpest raakt. Het zal me niet beter laten voelen.”

Dominics zus Angela en broer Angelo staat er heel anders tegenover. Vlak voor de uitspraak zei de zus: „Wat voor straf ze (Shirilla, red.) ook krijgt, het is oneerlijk dat zij in principe nog door kan gaan en mijn broer er niet meer is.” De broer sprak voornamelijk zijn liefde uit voor Dominic: „Hij was voor iedereen die hem mocht ontmoeten een inspiratie.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Frank Russo samen met zijn familie en Mackenzie. Ⓒ Eigen foto

Moeder en Shirilla betuigen spijt, rechter gaat er niet in mee

De moeder van Shirilla begon haar toespraak met een directe excuses aan het adres van de familie van Dominic. „Hij was de liefde van haar leven en Davion was onze nieuwe vriend. Het spijt me zo.” Ze vervolgde door te vertellen dat haar dochter lang heeft moeten rouwen om de dood van haar vriendje. In de rechtszaal waren namelijk beelden te zien die suggereerden dat Shirilla geen berouw toonde.

Zo waren er enkele TikTok-filmpjes te zien, gemaakt tijdens een Halloween-feestje vorig jaar. „Mackenzie lag drie maanden in bed, huilend met een foto van Dominic naast haar bed. Toen ze naar een Halloween-feestje kon gaan, moedigde ik dat alleen maar aan”, aldus de moeder.

Shirilla kwam ook nog aan het woord. Daar maakte zij met tranen in haar ogen excuses voor het ongeval dat ze „nooit opzettelijk heeft gedaan.” „Ik had graag gewild dat ik het me nog kon herinneren, het spijt me.”

Volgens de rechter was het echter duidelijk wat zich afspeelde op 31 juli 2022. Ze spreekt van een opzettelijke en roekeloze daad en die heeft gevolgen: een leven achter de tralies voor de 19-jarige Shirilla.