SCHIPHOL - Wat een emotionele hereniging moest worden, liep voor Leonie Juffermans uit Wormer uit op een drama. Haar kat Vlekkie ontsnapte in de nacht van zaterdag op zondag op Schiphol bij het laden en lossen-gedeelte nadat ze aangekomen was vanuit Alicante. Toen Leonie de kat wilde ophalen, trof ze tot haar afgrijzen enkel een lege kapotte transportbak aan. ,,Ze was mijn vriendinnetje.”