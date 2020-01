Leonie radeloos: kat Vlekkie ontsnapt op Schiphol

Omdat de transportbak kapot was gegaan, wist kat Vlekkie bij aankomst op Schiphol te ontsnappen. Ⓒ ANP/Facebook

Schiphol - Leonie Juffermans uit Wormer is radeloos. Haar kat Vlekkie is sinds anderhalve dag spoorloos. Vlak nadat ze in de nacht van zaterdag op zondag op Schiphol geland was, ontsnapte haar kat bij het laden en lossen-gedeelte. Dat kon gebeuren omdat de transportbak bij vertrek kapot was gegaan, laat ze op sociale media weten.