Haags all-inclusive restaurant ontruimd wegens topdrukte

Op last van handhavers werd de keuken in de loop van de avond gesloten. Gasten die aan het eten waren in het grote all-inclusive restaurant moesten prompt de zaak verlaten. Op beelden is te zien dat tientallen gasten naar buiten worden gedirigeerd. Ze kregen (een deel van) hun geld terug en het zou verder rustig zijn gebleven.

„We moesten eruit, want het was veel te druk. We mochten niets meer eten of pakken. Het is best wel link, want ik ben longpatiënt. Dan denk je ergens veilig te gaan eten, maar dan is dat niet zo”, zegt een mevrouw nadien op de parkeerplaats tegen een aanwezige fotograaf. „De baas kwam nog naar ons toe: sorry. Ik vind het wel netjes dat we een deel van ons geld terugkregen.”

Een woordvoerder van de gemeente Den Haag bevestigt desgevraagd aan De Telegraaf dat het restaurant per direct gesloten is, „omdat er meer dan honderd mensen aanwezig waren, veel meer zelfs. Eerder is al een officiële waarschuwing gegeven aan de eigenaar. Bij een nieuwe overtreding zou de zaak per direct gesloten worden.” De zegsman kon nog niet zeggen of de sluiting voor twee weken of meer geldt.

Volgens de website van het restaurant worden de richtlijnen vanuit het RIVM en de afstandsregels gerespecteerd. De zaak was sinds 1 juli weer open. Personeel van het restaurant wilde zaterdagavond niet reageren.

Volgens de coronamaatregelen van het kabinet zijn bijeenkomsten met meer dan honderd aanwezigen verboden.

Tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet het nummer in je telefoon: +31613650952