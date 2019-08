Scooterrijder omgekomen bij ongeluk Leeuwarden

Een personenauto en een scooter kwamen in Leeuwarden in botsing met elkaar. Ⓒ GinoPress B.V.

LEEUWARDEN - Door een botsing tussen een auto en een scooter op de Pieter Stuyvesantweg in Leeuwarden is de scooterrijder om het leven gekomen. De automobilist is verhoord door de politie.