BioNTech-baas: coronaprik gaat nooit meer weg

Ugur Sahin (inzet) staat samen met zijn vrouw aan het hoofd van BioNTech, het Duitse biotech-bedrijf uit Mainz. Ⓒ ANP/HH

MAINZ - Volgens de ontwikkelaar van het eerste coronavaccin in Europa komen we niet meer van het prikken af. In de toekomst is de Pfizer-prik zelfs ’elk jaar nodig’. Dat stelt de Duitse professor Ugur Sahin, die het vaccin ontwikkelde.