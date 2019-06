Grensrechter drie jaar geschorst na slaan keeper

Ⓒ Rowin van Diest

HAARLEM - Een 34-jarige grensrechter van de Haarlemse voetbalclub Geel-Wit die eind maart een keeper van UNO uit Hoofddorp neersloeg is drie jaar geschorst door de KNVB. Dat bevestigt een woordvoerder van de KNVB na berichtgeving van het Noordhollands Dagblad. De schorsing ging op 1 april in, waardoor de man in 2022 weer lid mag worden van een voetbalclub.