Brit slaagt in evacuatie ruim 150 honden en katten uit Kabul

Daardoor vloog hij als enige persoon mee in een door hem gecharterd en door fans betaald vliegtuig. Farthing besloot tot de operatie na de machtsovername door de radicaalislamitische Taliban. Volgens de Taliban had het personeel niet de juiste papieren om de luchthaven van Kabul te betreden. Er zal nog worden geprobeerd de medewerkers weg te krijgen.

De reddingsoperatie van Farthing is in Groot-Brittannië uiterst omstreden. Voor de een geldt de dierenliefhebber als held. Voor de ander is de hele actie pure verkwisting van geld en materiaal, vooral nu veel Afghanen moeten achterblijven. Farthing diende in Afghanistan tijdens de internationale militaire missie. Daarna opende hij een dierenasiel in het land.