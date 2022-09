VS dreigt Rusland met ’ernstige gevolgen’ bij inzet kernwapens

Volgens The Washington Post is het ministerie van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk voor de geheime communicatie met Moskou. Wie de boodschappen overbrengt en wat de inhoud ervan is, willen de bronnen van de Amerikaanse krant niet zeggen. Evenmin is bekend of er een nieuw bericht is gestuurd na de speech van Poetin afgelopen woensdag, waarin de Russische president opnieuw met de nucleaire optie schermde. Donderdag volgde voormalig president Dmitri Medvedev die in een bericht op het sociale medium Telegram met de inzet van kernwapens dreigde.

De dreigementen zijn niet nieuw. Al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne in februari maakt Moskou duidelijk dat de nucleaire optie altijd op tafel ligt. Het zou dan met name gaan om de inzet van tactische kernwapens met een relatief kleine maar nog altijd enorm dodelijke lading.