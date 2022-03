Nederlanders van stuurloos jacht bij Colombia gered

Buitenland

Vrachtschip met 1100 Porsches aan boord wordt geborgen

Het vrachtschip met aan boord onder meer 1100 Porsches en 189 Bentleys dat voor de kust van de Azoren in brand is gevlogen wordt vrijdag geborgen. Het schip dreef stuurloos in de Atlantische Oceaan, schrijft The New York Times.