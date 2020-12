Reiger met hekwerk om snavel gered

De vogel heeft zeker een week met het hekje om zijn bek rondgevlogen. Maar zaterdagmiddag is het dan toch gelukt om de onfortuinlijke snuiter te pakken te krijgen. „De reiger is van twee kanten benaderd en we hebben hem uiteindelijk met een net kunnen vangen!”, schrijft Dierenambulance Midden Nederland op Facebook.

Het lukte de vogel ondanks het rooster om zijn snavel wel om te eten en dus verzwakte hij niet, meldt Omroep Flevoland.

Het rooster is inmiddels van zijn snavel weggeknipt en de schade lijkt mee te vallen, meldt de medewerker van de dierenambulance. Voor de zekerheid mag het dier ter observatie nog wel even logeren in het vogelhospitaal in Naarden.