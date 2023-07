Man (84) bedreigt hulpverleners, mes en kruisboog gevonden

Beeld ter illustratie Ⓒ ANP / HH

GORINCHEM - Een 84-jarige Gorkummer heeft maandagavond een ambulanceverpleegkundige (47) verwond die de woning van de man probeerde te bereiken via een raam. De verpleegkundige viel bijna van de ladder waarop hij stond, maar wist veilig beneden te komen. De bejaarde man was niet gediend van de hulp en nam afwisselend een stalen pijp, een honkbalknuppel en een mes in zijn hand en uitte bedreigingen, meldt de politie dinsdagmiddag. Ook is in zijn woning een kruisboog gevonden.