Vrijplaats voor Afrikaanse vreemdelingen

De Afrikaanse migranten bivakkeren al ruim een maand in de kerk. Ⓒ Foto EPA

KAAPSTAD - De Methodistenkerk in hartje Kaapstad is al ruim een maand het onderkomen van een paar honderd Afrikaanse migranten. Ze zochten hier hun heil nadat de politie met geweld een einde maakte aan een wekenlange sit-in voor het kantoor van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, in protest tegen de dreiging van vreemdelingenhaat. De gemeente wil van hen af en heeft de kerkbezetters met een gerechtelijk bevel gedwongen te vertrekken.