Trump: ’uitstekende relatie’ met president Mexico

„We hebben een uitstekende relatie. De relatie tussen de Verenigde Staten en Mexico is nog nooit zo nauw geweest als nu”, zei Trump, die in 2016 werd gekozen nadat hij campagne had gevoerd met de belofte een muur te bouwen op de grens met Mexico.

Tijdens zijn campagne noemde hij met name latino-immigranten „slechte types” en beschuldigde hij de Mexicaanse regering ervan moordenaars en verkrachters naar de Verenigde Staten te sturen.

Corruptie aanpakken

„Ieder van ons is gekozen met de belofte om corruptie te bestrijden, de macht aan het volk te herstellen en de belangen van ons land te dienen”, zei hij tegen López Obrador, die in 2018 werd gekozen tot leider van zijn land. „Ik doe het en jij doet het”, voegde Trump eraan toe.

Officieel was de eerste ontmoeting tussen de twee mannen bedoeld om de inwerkingtreding van het nieuwe Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag in te luiden.

Handel

Trump vierde de vrijhandelsovereenkomst USMCA als een belangrijke mijlpaal tijdens het bezoek van de Mexicaanse president. „De overeenkomst van de Verenigde Staten met Mexico en Canada zal welvaart brengen”, zei hij in de rozentuin van het Witte Huis. De betrekkingen tussen Mexico en de Verenigde Staten zijn sterker dan ooit, benadrukte Trump.

Naast López Obrador nodigde Trump ook de Canadese premier Justin Trudeau uit, die echter niet deelnam. Vóór zijn afzegging had Trudeau bedenkingen geuit over mogelijke Amerikaanse druk op aluminium- en staaltarieven en het heersende coronavirus. Trump noemde woensdag Trudeau niet, maar zei dat er een aparte viering van de nieuwe handelsalliantie met Canada zou worden gehouden.

USMCA heeft het in 1994 afgesloten Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag NAFTA vervangen.

De overeenkomst betreft bijna 500 miljoen mensen en heeft betrekking op een gebied met een totale economische output van ongeveer 23 biljoen dollar.