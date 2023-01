Explosie bij woning in Amsterdam, ramen en deuren beschadigd

Ⓒ Inter Visual Studio

AMSTERDAM - Een explosief is in de nacht van woensdag op donderdag afgegaan bij een woning aan het Piet Zwarthof in de Amsterdamse wijk IJburg, bevestigt de politie berichtgeving van AT5. Hierdoor sprongen meerdere ramen en raakte de voordeur beschadigd. Er waren mensen in de woning, maar niemand raakte gewond.