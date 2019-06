Ⓒ AFP

Amsterdam - In een bomvol stadion in Florida trapte president Trump vannacht officieel zijn herverkiezingscampagne af. Met zijn speech wilde Trump de energie en de strijdvaardigheid van zijn gewonnen campagne van 2016 doen herleven. Het publiek reageerde enthousiast op de speech die ook inhoudelijk leek op een echo uit 2016: vol greatest hits, maar met geen nieuwe plannen of beleid.