’Dronken Nederlandse zakenman rijdt vrouw dood in Cambodja’

Meerdere Cambodjaanse media schrijven over de schokkende zaak rond de Nederlander. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken geeft aan niet bekend te zijn met de situatie, wat kan inhouden dat de verdachte geen consulaire bijstand heeft gevraagd.

Tuktuk geramd

Het noodlottige verkeersongeval vond zondag 6 februari plaats rond twee uur ’s nachts in de hoofdstad. D. zou daar in de nachtelijke weekenduren rond hebben gereden in zijn Hyundai op National Road 3 in de levendige wijk Teuk Thla toen hij volgens de Cambodjaanse media een tuktuk – een in Zuidoost-Azië populair voertuig op drie wielen – met twee inzittenden van achteren ramde.

Het was een enorme klap. De twee slachtoffers werden kort na de ernstige crash geïdentificeerd. De vrouw die omkwam, is de 52-jarige kledingarbeider Sou Kea, haar 50-jarige echtgenoot Neang Sopha, bewaker bij een kledingfabriek, raakte ernstig gewond.

’Roekeloos rijden’

De echtelieden woonden ook in de hoofdstad, waar ze beiden hun werk hadden. De omgekomen vrouw is na vrijgave inmiddels overgedragen aan haar familie, zodat ze na een rouwceremonie naar haar laatste rustplaats kon worden gebracht. Het is niet bekend hoe de medische toestand van de man is.

Paul D., die de dag na het fatale ongeluk pas kon worden gearresteerd, wordt beschuldigd van ’roekeloos rijden, het veroorzaken van de dood en verwondingen van andere mensen’ op grond van artikel 82 van de Cambodjaanse wet op het wegverkeer. Als hij wordt veroordeeld, riskeert hij – zo melden media in het land – een gevangenisstraf van maximaal drie jaar.

Juridisch onderzoek

D. werd donderdag voorgeleid aan de gemeentelijke rechtbank van Phnom Penh, waar hij in een blauwe polo en een korte broek verscheen. Uit gerechtelijke documenten blijkt dat de Nederlander een zakenman is die zelf in Chaom Chao I woont, een hoofdstedelijke wijk in het centraal gelegen district Por Senchev, die in het verleden door Franse en Britse kolonialisten werd gebruikt.

De onderzoeksrechter beval dat de man in voorarrest blijft en stuurde hem naar een tijdelijk detentiecentrum in afwachting van nader juridisch onderzoek.