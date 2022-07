LIVE | Carbidkanon is ’spontaan’ afgegaan in Joure, zeggen verdachten

Verslaggever André Spaansen is in Leeuwarden aanwezig. Volg zijn liveverslag onderaan dit bericht.

In een giertank zat 5 kilogram carbid. Een auto trok de tank het centrum van Joure in. Bij een flinke ontploffing aan de Tolhûswei, iets na 22.00 uur, raakten auto’s, winkels, huizen en een hotel in de nabije omgeving beschadigd. Niemand raakte ernstig gewond. De mannen stellen dat het carbidkanon per ongeluk is afgegaan. Ze waren naar eigen zeggen onderweg naar een park om ermee te gaan schieten.

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de ontploffing met opzet is veroorzaakt. Volgens de aanklager blijkt uit onderzoek dat het kanon niet zomaar af kon gaan. Ook zouden de mannen via WhatsApp contact hebben gehad over de „ludieke actie.” Volgens getuigen hadden de mannen hun handen tegen de oren, sommigen van hen waren aan het filmen. Een getuige hoorde dat een man ’vingers in de oren’ riep.

Een 22-jarige man uit Joure zei tegen de rechter dat ze het kanon vaker hadden gebruikt, maar dat hij hem niet heeft gemaakt. „Dat zeggen de anderen ook, dus hij is ontstaan”, antwoordde de rechter. Volgens een 23-jarige man uit Oosterzee was het kanon „spontaan” afgegaan op een „ongelukkige plek.” Een andere 22-jarige Jouster zat voor in de auto. „De tank stond bol, heel gevaarlijk”, hield de rechter hem voor. „Ik stond er niet bij stil dat hij zomaar af kon gaan”, aldus de man. Een 22-jarige man uit Scharsterbrug die achter in de auto naast de ontsteker zat, welke voor een ontploffing kon zorgen, stelde in de rechtbank dat hij niet op de knop heeft gedrukt. Het OM komt later op de dag met de strafeisen.