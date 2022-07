LIVE | OM eist taak- en celstraf voor ontploffing carbidkanon in Joure

Verslaggever André Spaansen is in Leeuwarden aanwezig. Volg zijn liveverslag onderaan dit bericht.

Drie van de mannen zaten in de auto die 's avonds met een giertank gevuld met 5 kilogram carbid door het centrum van Joure reed. De andere zeven waren in de buurt bij de flinke ontploffing bij een brug aan de Tolhûswei, iets na 22.00 uur. Niemand raakte ernstig gewond. Wel waren auto's, winkels, huizen en een hotel in de nabije omgeving beschadigd. Zo waren veel ruiten van het hotel gesneuveld. De eigenaar schat de schade op 20.000 euro.

De mannen wilden de omgebouwde giertank gaan afvuren in een park, vertelden ze donderdag bij de rechtbank in Leeuwarden. Allen ontkennen ze het geschut te hebben gemaakt. De ontploffing was naar eigen zeggen geen afgesproken actie, maar per ongeluk.

Volgens de aanklager moet er een ontsteker zijn gebruikt en heeft een van de mannen in de auto die bediend. Het OM ziet de andere mannen als medeplegers. De tien hebben zich altijd als groep gepresenteerd en geen duidelijkheid gegeven over ieders rol, stelt de officier van justitie. Ook spraken de mannen via WhatsApp over de actie, aldus de aanklager. Verder hebben getuigen verklaard dat de mannen voor de klap hun handen tegen de oren brachten en sommigen aan het filmen waren. Een getuige hoorde dat een man voor de klap "vingers in de oren" riep.

Volgens de officier gaat het niet om een "kwajongensstreek", maar "doelbewust gevaarlijk handelen." De mannen wilden naderhand de materiële schade vergoeden en zochten contact met de hoteleigenaar. "Er kan niet worden volstaan met een 'sorry' en het voldoen van de schade", vindt de officier