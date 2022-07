LIVE | Zaak over ontploft carbidkanon Joure voor de rechter

Verslaggever André Spaansen is in Leeuwarden aanwezig. Volg zijn liveverslag onderaan dit bericht.

Direct na de ontploffing meldde zich een groep mannen zich bij de politie. Volgens hen was het carbidkanon per ongeluk voortijdig afgegaan. Het Openbaar Ministerie betwist dat. Volgens het OM is na onderzoek duidelijk geworden dat de ontploffing met opzet is veroorzaakt.

De verdachten zijn tussen de 22 en 28 jaar oud. Een aantal van hen zat in een auto die een aanhanger met daarop het carbidkanon voorttrok. Anderen stonden op een brug. De mannen hadden eerder laten weten dat ze op weg waren naar een nabijgelegen carbidschietlocatie.