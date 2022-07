OM eist taak- en celstraf voor ontploffing carbidkanon in Joure

Twintigers van 22 tot 28 jaar oud waren volgens justitie betrokken bij het veroorzaken van de megaknal in het dorp met zelfgemaakt ‘geschut’, waardoor vele ramen eruit vlogen. Officier van justitie Bas Rademacher ziet een plan: ,,Veroorzaken van een explosie is één van de zwaarste feiten in het Wetboek van Strafrecht. Omdat het zo ongericht is, zo gevaarlijk...''

Hij lichtte de eis toe: ,,Er waren meerdere hotelgasten en mensen zaten thuis op de jaarwisseling te wachten. Het had heel anders kunnen aflopen. Mensen hebben er later gevolgen van overgehouden. Het sentiment is dat sprake was van een kwajongensstreek. Maar dat is niet aan de orde. Verdachten hebben het gevaar (kort tevoren) voorzien. Ze voorzagen 'glas vegen'.'' Opzettelijk dus. De officier: ,,Verdachten willen schade vergoeden, dat is deels verantwoordelijkheid nemen. Maar ze stemmen af wat ze willen verklaren, zeggen dat het per ongeluk afging. Ze houden toch de kaken op elkaar.''

Kijkers rond een brug in het dorp stonden te wachten op het moment. ,,Doelbewust. Ze stonden met de handen voor de oren. Er werd gefilmd; er stond duidelijk iets te gebeuren.''

De schade bleek fors; gesprongen glas zat overal. Betrokkenen zeggen dat ze nooit voor mogelijk hielden dat zoveel schade kon ontstaan. Het carbidkanon/giertank werd rondgereden en aan de Tolhûswei ging het mis. Huizen en het hotel met elf kamers liepen voor tienduizenden euro’s (glas)schade op. Een geschrokken hotelgast ‘zag een vuurbal op zich afkomen’ en zij werd achteruit geworpen.

Twaalf Friezen kwamen zichzelf samen aangeven; ‘samen uit, samen thuis’. Verdachte Wiebe J. (23) kan er niet bij. ,,Ik weet niet hoe het geploft is.’’ Bestuurder van de ‘trekauto’ Durk B.: ,,Ik heb geen idee het af kon gaan.’’ Hij stelt dat wel degelijk verantwoordelijkheid is genomen. ,,We hebben ons gemeld. Niet iedereen deed dat, er waren wel 25 of dertig man. Dat betreur ik. Daar is ook wel flink ruzie om geweest.’’ Sander A. (28) stond op de brug. ,,Ik weet niet hoe hij onderweg afging. Ik schrok enorm. Er was geen taakverdeling of zoiets, er was niet echt wat afgesproken of georganiseerd. We zeiden ‘we moeten eerlijk zijn over de schade’.’’

Niks ingedrukt

Arnold F. (22) zat achterin naast de vermeende ontsteker, een elektrisch kastje. ,,Maar ik heb niks ingedrukt.’’ Verdachte Maurits R. (23) over die tijd. ,,Door corona kon niet veel. Er was vraag wat te ondernemen! Je komt op ideeën, waar je spijt van krijgt. Het begon klein, het begon onbewust. Het had niet zo moeten gaan.’’ Willem K. (21) verzuchtte: ,,Het was een ludieke actie, had ik begrepen. Ik was me niet bewust van risico’s, dat het zelf ontsteken kon. Er moet toch ontsteking bij?, redeneerde hij.

Advocaat mr. Tjalling van der Goot staat het carbidgezelschap bij. De raadsman meent dat wel degelijk sprake is van nemen van verantwoordelijkheid. ,,Ze hebben zich gemeld bij de politie, regelden schadevergoeding.'' Hij spreekt van 'een dom ongeluk'. ,,Ik wist ook niet van dit risico. Er moest toch immers een vonkje bij? Als je weet dat er een tank kan knallen, dan speel je toch niet met je leven. Dan ga je er toch niet naast lopen?’’

Twee anderen worden niet vervolgd. ,,Ik snap dat, ze stonden op honderd meter afstand. Maar daar zijn er meer van.'' Die worden wel vervolgd. Van der Goot pleit daarom voor vrijspraak, wegens niet-ontvankelijkheid. ,,Er is bovendien geen technisch onderzoek. Het is niet helder wie wat gedaan heeft. Dit is ‘je was erbij, dus je bent erbij. Dat is niet waar strafrecht voor bedoeld is. Het is griezelig gedrag toe te schrijven ‘aan deze groep’.''

KADER: Een oudere gedupeerde uit Dordrecht maakte gebruik van spreekrecht. Hij was gezellig op visite in het dorp en zat rustig op de bank. ,,Ik heb er nog last van. Mijn gehoor is verslechterd. Vooral in de hoge tonen.’’ Ook blijven aanhoudend oorsuizen en problemen met evenwicht. ,,Bij het varen heb ik er last van, wind op mijn oor kan ik niet verdragen.’’ De tien betalen deze gedupeerde 800 euro schadevergoeding.

Uitspraak 12 augustus.