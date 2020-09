Grote corona-uitbraak in instelling gehandicapten: ’Activiteiten stopgezet’

Het gaat om woongemeenschap Buurtschap Craeyenburch, waar ongeveer 350 mensen met een verstandelijke beperking in kleine groepen wonen. De gemeenschap is onderdeel van Ipse de Bruggen, een zorgorganisatie in Zuid-Holland. Naast Craeyenburch heeft Ipse de Bruggen nog een tiental zorglocaties voor mensen met een handicap.

In een interne memo gericht aan de bewoners en medewerkers zegt Jan van Hoek, voorzitter van de raad van bestuur van Ipse de Bruggen, dat hij er alles aan heeft gedaan om het virus buiten de deur te houden. „Helaas neem het aantal besmettingen toe in Nederland, en zijn er ook cliënten besmet met het coronavirus”, zegt hij in een videoboodschap.

Volgens hem is het essentieel dat zorgpersoneel snel kan worden getest. „Daardoor weten wij ook weer snel of een medewerker weer aan het werk kan. Want naast het buiten de deur houden van het virus, is het natuurlijk ook van groot belang dat we gewoon voldoende begeleiding op de groepen kunnen zetten.”

Van Hoek laat weten dat als het niet lukt om het aantal besmettingen in te dammen, er mogelijk strengere maatregelen moeten worden genomen. „Daar moeten we realistisch over zijn, maar we hopen uiteraard dat dat niet nodig is.”

Woordvoerder Janna Baeten meldt dat ze de coronagevallen en het overlijden van een cliënt erg betreurt. „Het grootste deel van de besmettingen heeft plaatsgevonden tijdens de dagbesteding van onze bewoners. We hebben de activiteiten daarom stopgezet en de coronagevallen zitten momenteel in quarantaine.”

Volgens haar is het soms moeilijk om aan de cliënten uit te leggen dat ze afstand tot elkaar moeten houden. „Deze groep snapt de maatregelen niet altijd. Dat kan dus al een heel pittige opdracht zijn.”

Zorgpersoneel krijgt vanaf maandag voorrang bij het testen op coronaklachten.