Hoekstra over Prigozjin: ’Man met veel bloed aan zijn handen’

Daarmee verwijst de minister naar de vele tegenstanders van het Russische regime die door zogenaamde ongelukken om het leven komen. In het geval van Prigozjin, wiens dood nog niet officieel is bevestigd, gaat het om een crash van een privéjet. Er gaan geruchten de ronde over hoe die met een raket of een bom uit de lucht is gehaald, waardoor de man die voor de zomer een opmars naar Moskou leidde om het leven zou zijn gekomen.

Hoekstra wijst ook op de reputatie van Prigozjin, die met zijn privéleger in vele landen actief was: van Afrika tot de huidige oorlog in Oekraïne. „Hij is natuurlijk een man die veel bloed aan zijn handen had, vanwege wat er is gebeurd in Oekraïne, maar ook breder.” De minister wijst erop dat er ook iets anders speelt deze donderdag: „Waar het mij om gaat is dat het vandaag ook de onafhankelijkheidsdag is van Oekraïne. De 32e verjaardag en tegelijkertijd het tweede jaar dat het land alles op alles moet zetten om die onafhankelijkheid te waarborgen. Dat is waar het wat mij betreft over moet gaan. Dat gaat nog een heel lange strijd worden.”

