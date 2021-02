Gezondheidsraad: tweede prik coronavaccin Pfizer kan uitgesteld

Als er geen schaarste is, is het wel beter om de tweede prik na 3 weken te geven, voegt de Gezondheidsraad eraan toe.

De raad had half januari ook geadviseerd dat het mogelijk was om de tweede prik uit te stellen. Het kabinet besloot vervolgens om voor nieuwe afspraken de tweede prik naar achteren te schuiven. Fabrikant Pfizer was echter een stuk voorzichtiger. Volgens het bedrijf is het zeker dat het vaccin werkt bij 21 dagen tussen de beide prikken, maar zijn er geen garanties wanneer dit proces wordt uitgesteld. Toen Pfizer en BioNTech hun vaccin testten, kreeg 93 procent van alle proefpersonen na 19 tot 23 dagen de tweede inenting. De rest kreeg de herhaalprik na 24 tot 42 dagen.

De Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam, had vorige week de bijsluiter van het vaccin aangepast. De organisatie adviseerde om de tweede prik 21 dagen na de eerste inenting te geven, en niet na „minstens 21 dagen.” Daarom vroeg minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Gezondheidsraad om nog eens naar de kwestie te kijken. Volgens de raad is het Europese advies niet op nieuwe onderzoeksgegevens gebaseerd.

De Jonge had dinsdag al gezegd dat hij niet verwachtte dat de Gezondheidsraad zou adviseren om de tijd tussen de twee prikken terug te brengen tot drie weken. Een woordvoerder bevestigt dat het ministerie naar aanleiding van dit advies vasthoudt aan het zetten van de tweede BioNTech/Pfizer-prik in de zesde week.

Om meer mensen sneller te kunnen inenten, heeft het kabinet ook besloten om minder voorraad aan te houden van Pfizer-vaccins. Nederland was aanvankelijk voorzichtig door 100 procent voorraad aan te houden in verband met de tweede prik. Mensen konden alleen worden ingeënt wanneer de tweede dosis al klaar lag in een loods in Oss. Dat is daarna verlaagd tot 50 procent en gaat verder omlaag. „De meest minimaal beschikbare voorraad die we aanhouden is vijf dagen”, aldus De Jonge.

Nederland heeft tot nu toe 69 miljoen vaccindoses besteld bij Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, CureVac en Sanofi. Daarnaast onderhandelt de Europese Commissie, namens Nederland, met twee andere vaccinmakers, namelijk Valneva en Novavax.