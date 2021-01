Eerste coronaclaims tegen ziekenhuizen vanwege uitstellen behandeling

Ⓒ ANP/ HH

Elf mensen hebben een financiële claim ingediend tegen hun ziekenhuis in verband met corona. Dat meldt zorgnieuwswebsite Skipr. Het zijn vooral patiënten van wie een behandeling of operatie is uitgesteld, omdat mensen met corona voorrang kregen. Ook zijn er twee klachten van mensen die niet tevreden zijn over de behandeling.