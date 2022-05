Rutte spreekt Oekraïens parlement toe: ’Oorlog is als David tegen Goliath’

In de toespraak, die zo’n dertien minuten duurde en in het Engels werd uitgesproken, zegt Rutte dat het Oekraïense volk ’kan rekenen op de niet aflatende steun van Nederland’. Dat gebeurt met wapenleveranties en strengere sancties tegen Rusland. „Ook zullen we ons uiterste best doen om de duizenden die hun toevlucht zoeken in ons land te voorzien van alles wat ze nodig hebben totdat ze veilig kunnen terugkeren naar hun huizen en families”, zei Rutte. Voor én na de speech kreeg de premier een staande ovatie van de Oekraïense parlementsleden.

Rutte vergeleek de oorlog tussen Oekraïne en Rusland met het Bijbelse gevecht tussen David en Goliath. „We bewonderen de moed van Oekraïne meer dan ik in woorden kan uitdrukken. Het is als David tegen Goliath. En we weten allemaal wie dat gevecht heeft gewonnen.”

Volgens Rutte heeft de Russische president Vladimir Poetin zich lelijk vergist. „Poetin heeft misschien aangenomen dat hij Oekraïne kon isoleren en de democratische krachten in het Westen kon verdelen met een snelle militaire overwinning. Maar hij had het mis. In feite was dat een ernstige misrekening, want het tegenovergestelde is gebeurd. De krachten van de democratie in het Westen zijn meer dan ooit verenigd.”

Lid Europese Unie

Ook ging Rutte in op de wens van Oekraïne om lid te worden van de Europese Unie. „Voordat deze oorlog begon, was Oekraïne al een gewaardeerd lid van de Europese familie. En natuurlijk heeft het sinds 2017 een formele associatieovereenkomst met de Europese Unie. Voor mij is het duidelijk dat deze familieband elke dag hechter wordt. Het is belangrijk dat we elke kans aangrijpen om de samenwerking tussen Oekraïne en de EU te bevorderen. En dat we samen werken aan herstel en wederopbouw op een manier die Oekraïne dichter bij de EU brengt.”

De Oekraïense parlementsvoorzitter zei voorafgaand aan de toespraak dat hij hoopte dat Nederland het EU-lidmaatschap van Oekraïne zou steunen. Ook bedankte hij Rutte voor het sturen van wapens en financiële steun door Nederland.

Het Oekraïense parlement, de Verkhovna Rada, telt 450 zetels, waarvan de absolute meerderheid in handen is van de partij van president Volodomir Zelenski, Dienaar van het Volk. Zelenski sprak op 31 maart de Tweede Kamer via een videoverbinding toe. Hij had daarna aan Rutte gevraagd om een speech te houden voor de Oekraïense volksvertegenwoordiging.